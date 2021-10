Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Gute Sicherung verhindert Wohnungseinbruch

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am gestrigen Sonntag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem versuchten Wohnungseinbruch auf der Ginsterheide in Kaldenkirchen gerufen. Unbekannte hatten vermutlich in der Zeit zwischen 01.00 und 08.00 Uhr versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses zu öffnen. Nachdem der oder die Täter zunächst erfolgreich die Tür aufdrücken konnten, scheiterten sie jedoch an einer zusätzlichen Sicherung, die im Türrahmen eingebaut und aktiviert war. Den Einbrecher gelang es nicht, in das Haus einzudringen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (881)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell