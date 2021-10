Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Tönisvorst - St.-Tönis (ots)

Im Zeitraum vom 13.10.2021, 18:00 Uhr bis 17.10.2021 12:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Sternstraße in St.-Tönis ein. Sie schlugen ein Küchenfenster ein und gelangten so ins Haus. Dort wurde alles durchwühlt. Zurzeit steht noch nicht fest, was von den Tätern entwendet worden ist. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter 02162/377-0. / fd (877)

