Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211016 Niederkrüchten-Elmpt: Drei Personen bei Vorfahrtunfall verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Samstag, gegen 19:20 Uhr, bog ein 18jähriger Mann aus Roermond mit seinem Pkw, von der BAB 52 kommend, nach links auf den Nollesweg ab. Hierbei stieß er mit dem Pkw eines 33jährigen Niederkrüchteners zusammen, der den bevorrechtigten Nollesweg in Richtung Ellington Road befuhr. Der 18jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde, nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme wurde der Nollesweg und die Ausfahrt der Autobahn bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. /jp (876)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell