Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2021.

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Verkehr.

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 23.09.2021, 16:50 Uhr.

Eine 46-jährige Fahrerin eines Elektroroller konnte von Zeugen beobachtet werden, wie sie auf ihrem Fahrzeug auf der Straße Am Pfingstanger fuhr. Hierbei sei sie in Schlangenlinien gefahren und soll in keiner Weise auf andere Verkehrsteilnehmer geachtet haben. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte der Frau die Weiterfahrt.

