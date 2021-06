Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; weitere Verkehrsdelikte; Einbrüche; Kletterer abgestürzt

Reutlingen (ots)

Radfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung Heppstraße / Jurastraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Eine 63-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Smart Fortwo auf der Heppstraße in Richtung Betzingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Jurastraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 52-jährigen Radfahrer, der mit seinem Treckingrad auf dem parallel verlaufenden Radfahrstreifen unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Radler auf die Fahrbahn stürzte. Der 52-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrweg des Radfahrers vor der Kollision machen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Engstingen (RT): Auf wartendes Auto aufgefahren

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes mussten ein 48-jähriger Motorradfahrer und seine 43-jährige Sozia nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 230 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war mit seiner Yamaha gegen elf Uhr auf der Landesstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Kreuzung zur Münsinger Straße ein 53-Jähriger mit seinem Opel verkehrsbedingt anhalten und warten musste. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und krachte mit seiner Maschine ins Heck des Opels, wodurch er und seine Sozia auf die Fahrbahn stürzten. Die Yamaha war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Auf geparktes Fahrzeug gefahren

Ein 77-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Wörthstraße gegen einen geparkten Kleinbus geprallt. Gegen 9.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Kia die Wörthstraße in Fahrtrichtung Georgenstraße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geriet und mit einem geparkten Ford Transit kollidierte. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, beträgt etwa 8.500 Euro. (sm)

Sonnenbühl / Engstingen-Haid (RT): Sattelauflieger verloren

Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Sattelauflieger hat sich am Sonntagabend auf der Engstinger Haid von seinem Zugfahrzeug gelöst. Gegen 21.50 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug die B313 von Engstingen kommend und bog in Haid auf die K6767 in Richtung Sonnenbühl ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen löste sich der Auflieger, bei dem es sich um einen Kühlanhänger handelte, von der Sattelzugmaschine. Auf den Absetzstützen rutschte er zunächst mehrere Meter auf der Fahrbahn, bevor diese abknickten und der Auflieger mit den rechten Rädern am Fahrbahnrand einsackte. Hierbei wurde der Dieseltank für das Kühlaggregat beschädigt, wodurch etwa 150 bis 200 Liter Diesel ausliefen und ins Erdreich sickerten. Zur Reinigung der Fahrbahn und zum Abgraben des Erdreiches rückten die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei aus. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes des Landratsamtes Reutlingen war ebenfalls vor Ort. Die Ware des Kühlanhängers wurde nicht beschädigt und konnte auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Der Auflieger musste aufwändig mit Hilfe eines Masterlifts geborgen werden. Kurz vor 2.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (sm)

Reutlingen (RT): Gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Montag in der Justinus-Kerner-Straße erlitten. Der junge Autofahrer fuhr kurz vor 0.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Römerschanze kommend die Justinus-Kerner-Straße abwärts in Richtung Schieferstraße. Den ersten Ermittlungen zufolge geriet er in einer Rechtskurve zunächst ins Schleudern, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 21-Jährige, der nicht angegurtet war, verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Mehrstetten (RT): Getränkedose gegen Rettungswagen geworfen

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist am frühen Sonntagmorgen gegen zwei junge Männer eingeleitet worden. Gegen vier Uhr war ein Rettungswagen mit einem Patienten auf der B 465 von Mehrstetten herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe einer Firma standen die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer und trampten. Als der Krankentransport ohne anzuhalten an ihnen vorbeifuhr, warf einer der beiden Heranwachsenden eine volle Getränkedose gegen das Fahrzeug. Der Rettungswagen hielt daraufhin an einer Hofeinfahrt an. Die jungen Männer liefen zu dem Fahrzeug und wollten mitgenommen werden. Als sie bemerkten, dass einer der Sanitäter die Polizei verständigte, rannten sie davon. Die Flüchtenden konnten im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später auf einem Feldweg zwischen dem Heutal und Münsingen angetroffen werden. Sie standen erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab bei beiden einen Wert von rund 1,4 Promille. Über die Höhe des Schadens an dem Rettungswagen liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Wernau (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 22-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend versucht hat, einer Polizeikontrolle zu entfliehen. Der junge Mann war kurz nach 22.15 Uhr mit einem hochmotorisierten VW Golf in der Köngener Straße unterwegs und missachtete das eingeschaltete Blaulicht und den Schriftzug Stopp Polizei eines Streifenwagens. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr er davon und konnte in der Kirchheimer Straße durch eine hinzugerufene weitere Polizeistreife schließlich gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sich der Verdacht ergab, dass der junge Mann berauschende Mittel konsumiert hatte, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Weil er in der Mittelkonsole ein verbotenes Messer mit sich führte, muss er zudem noch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. (sm)

Altbach (ES): In Firma eingebrochen

Am frühen Montagmorgen sind bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Straße In den Weiden eingebrochen. Kurz nach zwei Uhr beschädigten die Unbekannten den Zaun des Firmengeländes, um mit einem Fahrzeug hineinzufahren. Über eine Notausgangstür gelangten die Einbrecher ins Innere des Gebäudes und ließen hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Nürtingen (ES): Autofahrer musste Führerschein abgeben

Ein betrunkener Autofahrer musste am Sonntagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der 1er BMW des 20-Jährigen fiel einer Streife des Polizeireviers Nürtingen kurz vor acht Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf der B 313 auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Nach einer Blutprobe wurde der Führerschein des jungen Mannes einbehalten. (ms)

Lenningen (ES): Kletterer abgestürzt

In Schopfloch ist am Sonntagmittag ein Kletterer abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige verlor gegen 13.10 Uhr an der sogenannten Kesselwand an der L 1212 den Halt und stürzte mehrere Meter tief. Er musste von der Bergwacht mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers geborgen und in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Plochingen (ES): Parker erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag in Plochingen. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einem weißen Fiat 500 die Bismarckstraße in Richtung Moltkestraße und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 8 mit dem Heck eines geparkten Ford Kuga. Am Heck des Parkers war zudem ein Fahrradträger angebracht. Nach dem Unfall bog der Unbekannte nach rechts in die Moltkestraße ab und fuhr in Richtung Schorndorfer Straße davon. Allein der Schaden am Ford dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der flüchtige Fiat 500 müsste vorne rechts bzw. auf der Beifahrerseite ebenfalls deutlich sichtbar beschädigt sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fiat bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (mr)

Großbettlingen (ES): Radler mit Hund kollidiert

Am Sonntagvormittag ist ein Radfahrer mit einem Hund kollidiert und schwer gestürzt. Der 58-Jährige befuhr einen Feldweg zwischen der Grafenberger Straße und dem Stettenweg aus Richtung Großbettlingen kommend und stieß dabei mit dem Tier zusammen. Die Halterin und eine Bekannte mit einem weiteren Hund hatten ihre Vierbeiner kurz zuvor wegen eines entgegenkommenden Pkw am Geschirr gehalten und die Tiere dann wieder losgelassen. Der Gestürzte erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

Wendlingen (ES): In Stadthalle eingebrochen

In die Stadthalle am Marktplatz ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 8.30 Uhr und 15.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher mit brachialer Gewalt über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, dürfte nichts gestohlen worden sein. Allerdings hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Getränkeautomat ausgeplündert

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der über das vergangene Wochenende in die Schule in der Boschstraße eingebrochen ist. Über ein Fenster dürfte der Einbrecher zwischen Samstag, zwölf Uhr, bis Montag, 5.40 Uhr, in das Schulgebäude eingestiegen sein. Dort stemmte er mit brachialer Gewalt eine Türe zum Lehrerzimmer auf. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Im weiteren Verlauf stieß er auf einen Getränkeautomaten, den er aufwuchtete und ausplünderte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrunfalls, den ein 43-Jähriger am Sonntagmittag auf der Hechinger Straße verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 17.35 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Hechinger Straße (B 27) stadteinwärts. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 54-Jähriger mit seinem VW Polo kurz nach der Einmündung Waldhörnlestraße verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Sprinter ins Heck des Polo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davorstehenden VW Golf eines 32-Jährigen aufgeschoben. Der Polofahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sprinter war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Randalierer in Gewahrsam genommen

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 24-Jähriger befunden haben, der am Sonntagnachmittag in der Münzgasse randaliert hat. Gegen 14.20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann in der Münzgasse die Scheibe der Eingangstüre eines Wohnhauses mit einer Flasche zerschlagen hatte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriff der 24-Jährige zu Fuß die Flucht in Richtung Marktplatz, wobei er mehrfach stürzte. Als er an der Einmündung zur Marktgasse über ein abgestelltes E-Bike sprang und daraufhin stürzte, konnte er von den verfolgenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Sturz wurde der 24-Jährige leicht verletzt, auch das Fahrrad und darauf abgelegte Gegenstände wurden beschädigt. Gegen die Ingewahrsamnahme leistete der aggressive Mann heftigen Widerstand, beleidigte, beschimpfte und bespuckte die Polizeibeamten. Er wurde nachfolgend nach ärztlicher Versorgung seiner bei den Stürzen erlittenen Blessuren in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein Jugendlicher musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Gegen 11.10 Uhr war ein 75-Jähriger mit einem Skoda Fabia auf der K 6943 von Frommenhausen nach Schwalldorf unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve setzte er zum Überholen des 16-Jährigen an, der zeitglich mit seiner Aprilia aufgrund einer am rechten Straßenrand haltenden Radlerin nach links ausscherte. Infolge des anschließenden Streifvorgangs zwischen dem Pkw und dem Motorrad stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich schwer. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit zirka 6.000 Euro. Das Zweirad wurde von Angehörigen versorgt. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Entringen erlitten. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem VW den untergeordneten Freibadweg in Richtung Ringstraße. An der dortigen Kreuzung übersah er den vorfahrtsberechtigten, 45 Jahre alten Roller-Fahrer, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann auf den Asphalt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Einbrecher geschnappt

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht zum Montag nach einem Einbruch in eine Gaststätte festgenommen worden. Der Mann soll sich kurz vor drei Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Katharinenstraße verschafft haben. Dies wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der 37 Jahre alte Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und wird nun bei der Staatsanwaltschaft Tübingen angezeigt. (sm)

Hechingen (ZAK): Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Weil er ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war, ist ein Rollerfahrer am Sonntagabend in der Neustraße ins Visier einer Polizeistreife geraten. Gegen 21.50 befuhr der 45-Jährige mit seinem Peugeot-Roller bei starkem Regen die Neustraße. Da er sein Licht nicht eingeschaltet hatte und über die ganze Fahrbahnbreite in Schlangenlinien fuhr, kontrollierten ihn die Polizisten. Im Gespräch mit dem Mann nahmen sie starken Alkoholgeruch war. Ein Test ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über einem Promille, weshalb der Zweiradfahrer eine Blutprobe abgeben musste. Einen Führerschein konnte der Mann nicht abgeben, da er einen solchen gar nicht besitzt. (sm)

Albstadt (ZAK): Ins Heck gekracht

Leicht verletzt wurde eine 29-Jährige bei einem Auffahrunfall, der sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung Untere Vorstadt / Poststraße ereignet hat. Eine 35-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Seat Ibiza die Straße Untere Vorstadt stadtauswärts. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 29-Jährige mit ihrem Mitsubishi Space Star an der roten Ampel bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen ins Heck des stehenden Seat. Während die Unfallverursacherin und ein im Mitsubishi mitfahrendes, zweijähriges Kleinkind unverletzt blieben, musste die Seatfahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell