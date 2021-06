Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbrüche, Starkregen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Donnerstag, 16.45 Uhr bis Freitag 07.10 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Griesstraße verschafft. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie dort Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen.

Neuhausen (ES) - Unfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, um 10.15 Uhr hatte der 41-jährige Fahrer eines Mercedes Benz die L1204 befahren und wollte nach links auf die neue Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW Iveco, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 20-jährige Fahrer des PKW Iveco, sowie der 14-jährige Beifahrer im Mercedes Benz wurden leicht verletzt und begaben sich jeweils selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrbahn wurde währenddessen kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeuge in Höhe von 15.000 Euro.

Esslingen (ES) - Einbruch

Am Freitag ist es gegen 11.00 Uhr im Rosselenweg zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf unbekannte Weise ins Gebäude, öffnete die darin befindlichen Schränke und verteilte den Inhalt auf dem Boden. Derzeit ist noch nicht klar, ob Gegenstände entwendet worden sind. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Freitagnachmittag ist es auf der Schöllkopfstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 13.00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Renault die Schöllkopfstraße in Richtung Hegelstraße. Die beiden vor ihm fahrenden PKW-Lenker, eine 49-jährige Mini-Fahrerin und ein 55-jähriger Skoda-Fahrer, mussten bei Starkregen verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 19-Jährige zu spät und fuhr auf die 49-Jährige auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr PKW noch auf den Skoda geschoben. Die Mini-Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro. Der Mini und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Kirchheim (ES) - Mehrere Straßensperrungen aufgrund von Überschwemmungen

Im Bereich Kirchheim ist es am Freitag, ab 13 Uhr aufgrund des starken Regens zu mehreren Straßensperrungen gekommen. Die K1204 musste zwischen Lindorf und der B297 aufgrund eines Wasserstandes von bis zu 40 cm Höhe mehrere Stunden gesperrt werden, genauso wie die L1207 zwischen Kreisverkehr Freitagshof und Wernau. Auf der K1205 kam es zwischen dem Kreisverkehr Freitagshof und Ötlingen zu einem Erdrutsch, wobei die Straße ebenfalls komplett gesperrt wurde. Die Sperrung wird bis Anfang nächster Woche weiter andauern bis zur Beendigung der Räumungsarbeiten. Dasselbe gilt für die K1205 vom Kreisverkehr Freitagshof bis Notzingen, welche aufgrund von Schlamm und Erde auf der Fahrbahn ebenfalls über das gesamte Wochenende gesperrt bleibt. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren alle über mehrere Stunden aufgrund der angespannten Situation im Einsatz. Ein Vertreter des Straßenbauamtes war ebenfalls vor Ort.

Esslingen (ES): Unfall mit drei Verletzten

Drei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der Vogelsangbrücke ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW-Polo in Fahrtrichtung Innenstadt. Als er vom mittleren auf den Rechtsabbiegestreifen in Richtung Ulmer Straße wechseln wollte, fuhr er auf den vor ihm fahrenden BMW einer 36-Jährigen auf. Die BMW-Fahrerin und ihre 66-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Polo-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund einer ersten Meldung über eine starke Rauchentwicklung war die Feuerwehr Esslingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Meldung bestätigte sich jedoch nicht.

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitagnacht ist ein Radfahrer in Tübingen ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Gegen 23.30 Uhr fuhr der 52-Jähriger mit seinem City Bike die Haußerstraße bergab. Hierbei betätigte er seine Vorderbremse so stark, dass er über das Rad auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

