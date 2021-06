Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Exhibitionisten, kleinere Brände, Kletterunfall, Schlägerei, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Nackter Mann vor Bahnhof

Am Listplatz in Reutlingen ist am Samstagmittag gegen 16.00 Uhr offenbar ein Exhibitionist aufgetreten. Er konnte von einer Polizeistreife angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits wieder bekleidet. Es stellte sich heraus, dass der 71-jährige Mann geistig gehandicapt ist. Nach der Anzeigenaufnahme wurde er wieder entlassen.

Pliezhausen (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem brennenden Fahrzeug ist die Feuerwehr am Samstagabend gegen 21.10 Uhr in den Langhagweg ausgerückt. Ein 15 Jahre alter Peugeot qualmte zunächst im Bereich des Motors und fing anschließend aus bislang nicht bekannter Ursache Feuer. Der Pkw wurde durch die Feuerwehr Pliezhausen, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, abgelöscht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Diebstahl auf Firmengelände

Zwischen Mittwoch, 16.06.2021, und Samstag, 26.06.2021, sind auf einem Firmengelände mehrere hochwertige Solarpaneele sowie Alufelgen entwendet worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich mit einem größeren Fahrzeug durch das Eingangstor auf das Gelände und konnten so das Diebesgut im Wert von ca. 10.000 - 15.000 Euro verladen.

Metzingen (RT): Brand

Noch glimpflich ausgegangen ist der Brand eines Trockners in der Helferstraße in Metzingen. Dort kam es am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Terrasse eines Wohnhauses zum Brand. Der Trockner wurde bereits einige Tage zuvor dort abgestellt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Fassade in Höhe ca. 1.000 Euro. Auf Grund der noch unklaren Brandursache wurde die Spurensicherung von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Neidlingen (ES): Kletterunfall

Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr ist ein Kletterer bei der Ruine Reußenstein verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 50-jährige Mann mehrere Meter in die Tiefe und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Bergwacht geborgen und vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unsittliches Verhalten an Kinderspielplatz

Für Aufregung am helllichten Tag hat ein Mann am Samstagnachmittag im Ortsteil Stetten gesorgt. Gegen 15.00 Uhr hielt sich der 69-Jährige im Gräbleswiesenweg auf einer Wiese nahe dem Kinderspielplatz auf und manipulierte in seinem Schritt, nachdem er dort uriniert hatte. Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann an Ort und Stelle antreffen. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis erteilt, Ermittlungen zu den verwirklichten Straftatbeständen dauern an.

Kirchheim/Teck (ES): Streit artet aus (Zeugenaufruf)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Am Samstagabend soll ein 42-Jähriger am Kirchheimer Gaiserplatz angegriffen und erheblich verletzt worden sein. Gegen 21.25 Uhr geriet der 42-Jährige mit einem 36-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Beide Beteiligten waren stark alkoholisiert. Der Streit eskalierte zu einer Schlägerei, an der sich weitere Männer beteiligt haben sollen. Der infolge erheblich verletzte 42-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden. Die weiteren Beteiligten, die sich ebenfalls zum Teil kennen sollen, gingen noch vor Eintreffen der Polizei flüchtig. Die Kriminalpolizei Esslingen hat gemeinsam mit dem Polizeirevier in Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07021 / 501-0 Zeugen, die Hinweise zur Tat und den flüchtigen Tätern geben können.

Unterensingen (ES): Kirche beschädigt (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag haben Unbekannte auf dem Gelände der katholischen Kirche in Unterensingen ihr Unwesen getrieben. So konnten an mehreren Stellen sowohl im Gebäude als auch im Kirchgarten kleinere Beschädigungen festgestellt werden. In Summe entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, insbesondere durch Wachsantragungen und Brandflecken. Das Polizeirevier in Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07022 / 9224-0 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugen-/ Geschädigtenaufruf)

Sonntagfrüh ist im "Alten Botanischen Garten" ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 00.45 Uhr begab sich eine noch unbekannte junge Frau in ein Gebüsch um ihre Notdurft zu verrichten. Währenddessen stellte sich ein Mann neben sie, begann zu onanieren und fragte nach sexuellen Dienstleistungen. Nachdem sich die junge Frau anderen Zeugen anvertraut hatte, flüchtete sie vom Tatort. Der 32-jährige Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Tel. 07071/972-8660 weitere Zeugen und Geschädigte.

Hechingen/Rosenfeld (ZAK): Schulen beschädigt

Sowohl an der Realschule in Hechingen als auch an der Grundschule in Rosenfeld-Leidringen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Unbekannte Fensterscheiben eingeworfen. An beiden Schulen entstand jeweils ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen und das Polizeirevier Balingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagabend hat sich gegen 18.30 Uhr in der Gerhardstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kleinkind leicht verletzt wurde, ereignet. Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Renault Megane rückwärts ausparken und übersah hierbei den 4-jährigen Jungen, welcher mit seinem neuen Laufrad die abschüssige Zufahrt zu den dortigen Garagen befuhr. Das Kind wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Brand in Entsorgungsbetrieb

Aus bislang unbekannter Ursache ist es in einem Recyclingbetrieb am Samstagmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 11.35 Uhr wurde durch die Brandmeldeanlage eine starke Rauchentwicklung in einer Halle signalisiert. Der kleine Brand wurde letztendlich von der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden.

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund medizinischer Probleme ist ein 73-jähriger VW-Fahrer am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Tübinger Straße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen eine Mauer geprallt. Hierbei wurde die 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer musste zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Beifahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell