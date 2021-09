Polizei Salzgitter

Salzgitter:

Fahrraddiebstahl in Salzgitter

Während seines Einkaufs in einem Baumarkt in der Marienbruchstraße hatte ein 62-jähriger Mann sein Fahrrad am Fahrradständer davor angeschlossen. Als er nach kurzer Zeit wieder aus dem Markt kam, musste er feststellen, dass sein schwarzes Pedelec der Marke "Prophete" mitsamt Spiralschloss entwendet wurde. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Peine:

Fahrzeugbrand

Am 22.09. gegen 17:15 Uhr brannte ein Mazda in der Oedesser Straße in Edemissen vollständig aus. Mutmaßlich durch einen technischen Defekt entstand ein Feuer im Motorraum des Fahrzeuges, welches schnell auf den ganzen Wagen übergriff. Die Feuerwehr Edemissen konnte das Wrack noch Ablöschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Durch die Hitze des Feuers wurde der Asphalt des Parkstreifens und eine benachbarte Grundstückshecke in Mitleidenschaft gezogen.

Wolfenbüttel:

Taschendiebstahl

Einer 69-jährigen Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in Cremlingen die Geldbörse gestohlen. Diese habe sich in einem Rucksack im Einkaufswagen befunden. Mit der Börse wurden neben Bargeld auch verschiedene Papiere entwendet. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang Hinweise:

- tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Gegen 10:00 Uhr kam es im Lärchenweg in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Auto und einer Fahrradfahrerin. Der 34-jährige Autofahrer hatte sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt und übersah beim Aussteigen die von hinten heranfahrende 54-jährige Radlerin. Diese konnte der geöffneten Autotür nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erleidet durch den Sturz leichte Verletzungen und wird mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert.

