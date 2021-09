Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.09.2021.

Salzgitter (ots)

Einbruch in eine Lagerhalle.

Salzgitter, Lebenstedt, Peiner Straße, 19.09.2021, 11:00-19:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster in einen Büroraum verschafft und im weiteren Tatverlauf elektronische Geräte entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Brennender Sonnenschirm verursachte Sachschaden.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 19.09.2021, 21:40 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein unbekannter Täter einen Sonnenschirm auf einem Parkplatz in Brand gesetzt hatte. Im weiteren Verlauf des Brandes wurde ein unmittelbar im Nahbereich befindliches Isolierglaselement beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1.800 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Oberflächenverunreinigung eines Baches.

Salzgitter, Bad, Voßpaß, Zufluss in den Fuchsbach, 18.09.2021, 15:45 Uhr.

Derzeit unbekannte Verursacher hatten den Zufluss in den Fuchsbau mit vermutlich Öl verunreinigt und hierdurch eine Gewässerverunreinigung hervorgerufen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die verunreinigte Flüssigkeit abpumpen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

