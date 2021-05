Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb geschnappt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.05.2021, gegen 13 Uhr, entwendete ein 25-Jähriger mehrere Flaschen Parfüm aus einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Dies beobachtete der 27-jährige Ladendetektiv, der sofort die Polizei verständigte und die Verfolgung des Diebes aufnahm. In der Kaiser-Wilhelm-Straße konnte der 25-Jährige durch die Polizei festgehalten und durchsucht werden. Das Diebesgut hatte er nicht mehr bei sich. Durch Videoaufzeichnungen des Drogeriemarkt konnte der Beschuldigte zwei weiteren Diebstählen zugeordnet werden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl ermittelt.

