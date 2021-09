Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. September 2021

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradfahrer

Am Samstag, 18.08.2021, gegen 17.27 Uhr, ereignete sich in Schladen, B 82, Zufahrt zur Zuckerfabrik, ein Verkehrsunfall bei dem ein 39jähriger Kradfahrer aus dem LK Northeim tödlich verletzt wurde. Der Kradfahrer hatte die B 82 aus Richtung der BAB 36 kommend in Richtung Hornburg befahren, als ein 61jähriger Führer eines Sattelzuges aus dem LK Wolfenbüttel aus der Zufahrt zur Zuckerfabrik nach links auf die B 82 in Richtung BAB 36 einbog. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und fortsetzend durch den alarmierten Notarzt und Rettungskräfte verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Führer des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, am Krad ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße wurde bis zum Abschluss der erforderlichen Maßnahmen für drei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren neben drei Funkstreifenwagen der Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Schladen, Gielde und Hornburg mit 35 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30, sowie drei Notfallseelsorger Zur andauernden Ermittlung der Unfallursache wurden zusätzlich ein Sachverständiger benachrichtigt und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell