Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. September 2021

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am 18.09.2021, gegen 01.26 Uhr, wurde ein 18jähriger E-Scooter-Fahrer von einer Funkstreifenbesatzung in Wolfenbüttel in der Langen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Alcotest ergab eine AAK von 2,17 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

- Skiebe - PHK

