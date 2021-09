Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2021.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Autowerkstatt ein.

Salzgitter, Bad, Kurze Wanne, 17.09.2021, kurz nach Mitternacht.

Zwei unbekannte Täter drangen unter Gewaltanwendung in eine Autowerkstatt ein. Durch eine eingeschlagene Scheibe war es ihnen möglich, die Räume zu betreten. Bei der Tat konnten die Männer Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe erbeuten. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

