Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Streit zwischen zwei Paaren eskalierte.

Wolfenbüttel, Holzmarkt, 16.09.2021, 16:45 Uhr.

Auf Grund eines Streitgespräches um einen Parkplatz am Straßenrand gerieten zwei Paare offensichtlich derart in Streit, dass ein Tatverdächtiger der Frau des anderen Tatverdächtigen über den Fuß fuhr. Im Anschluss kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den Männern. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung.

Täter drangen in das Gebäude einer Waschanlage ein.

Cremlingen, Im Moorbusche, 16.09.2021, 01:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter auf dem Gelände einer Waschanlage in einen Raum ein und hebelten im weiteren Tatverlauf das Gehäuse eines Geldwechselautomaten auf. Hierbei erbeuteten sie Bargeld in einer mittleren zweistelligen Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 zu richten.

Angeblicher Enkel forderte Bargeld.

Wolfenbüttel, Am Meyenberg, 16.09.2021, 16:50 Uhr.

In mindestens zwei Fällen hatte ein Täter versucht, bei älteren Herrschaften Bargeld zu ergaunern. Hierzu hatte er sich am Telefon als Enkel ausgegeben und habe in dem Telefonat eine jeweils höhere Bargeldsumme gefordert. Als Erklärung wurde angegeben, in einen Unfall verwickelt zu sein. Die Angerufenen haben den Schwindel erkannt und das Gespräch beendet.

