POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 19.09.2021

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 19.09.2021

Salzgitter

Einbruch in Geräteschuppen

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 11.00 Uhr, kam es im Hardeweg in Salzgitter-Gebhardshagen zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen. Bislang unbekannte Täter betraten das Gartengrundstück hinter dem Reihenhaus der Geschädigten, drückten die Holztür des Schuppens gewaltsam auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 23.30 Uhr wurde auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad ein 27-jähriger Fahrzeugführer von der Polizei kontrolliert, der sein Fahrzeug zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien geführt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

