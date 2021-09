Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.09.2021:

Peine (ots)

Salzgitter:

PKW Fahrer ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen

Ein 48-jähriger Autofahrer wurde auf der Marienbruchstraße in Salzgitter von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten zum einen fest, dass der Wagen nicht zugelassen, also auch nicht versichert war. Zum anderen war der Mann nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis und zusätzlich waren falsche Kennzeichen montiert. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Sachbeschädigung an Kirche

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen 17.09. gegen 13:00 und dem 18.09.2021 12:00 Uhr wahrscheinlich durch Steinwürfe zwei Kirchenfenster in der Einsteinstraße beschädigt. Der Schaden wird von der geschädigten Kirchengemeinde mit rund 500 Euro angegeben.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter Bad wollte am 20.09. gegen 13:15 Uhr eine 47-jährige Frau aus Salzgitter abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß wird der Mann verletzt und vom eingesetzten Rettungswagen ins Klinikum transportiert. Die Autofahrerin bleibt unverletzt. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Peine:

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 20.09. gegen 21:50 Uhr meldeten Ersthelfer einen Unfall auf der B494 bei der Ortschaft Bründeln. Vor Ort zeigte sich, dass ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Wagen prallte im Seitenstreifen gegen einen Baum und schleuderte anschließend über die Fahrbahn, um im gegenüberliegenden Straßengraben liegen zu bleiben. Bis zum Eintreffen eines ebenfalls alarmierten Rettungswagens wurde der verletzte Autofahrer von den Ersthelfern zunächst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit und weiter betreut. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum in Hildesheim eingeliefert. Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Schwicheldt

Eine einwöchige Abwesenheit nutzten unbekannte Einbrecher in Schwicheldt aus. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus und entwendeten aus mehreren Räumen verschiedene Schmuckstücke. Der Gesamtschaden steht nicht fest.

Wolfenbüttel:

Beinahe- Wohnungsbrand durch Unachtsamkeit

In einem Mehrfamilienhaus in der Wolfenbütteler Straße "Am Hopfengarten" vergaß ein Bewohner am Montag gegen 17:30 Uhr einen Topflappen auf dem eingeschalteten Herd. Durch die vorhandenen Rauchmelder wurde weitere Anwohner auf die Situation aufmerksam und die alarmierte Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell