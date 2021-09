Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen, Hordorf, Zollstraße, 22.09.2021, 20:30 Uhr-23.09.2021, 08:30 Uhr.

Unbekannte Täter drangen offensichtlich in der Nachtzeit durch ein Fenster in das Wohnhaus ein und erbeuteten im Tatverlauf ein Wertbehältnis. Die Schadenshöhe dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen, genaue Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 bei der Polizei zu melden.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Verstöße durch Graffiti.

Sickte, Bahnhofstraße; Am Thie; Birkenweg; Schöninger Straße und andere, 22.09.2021, 21:30 Uhr-23.09.2021, 06:45 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten durch Farbschmierereien in über 20 Fällen mehreren Fahrzeuge, Bushaltestellen, Verkehrszeichen, Gehwege, Laternen und Garagentore. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. In einzelnen Fällen wurden verfassungsfeindliche Symbole verwendet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sickte unter der Telefonnummer 05305/912180 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab.

Roklum, Hauptstraße, 23.09.2021, 22:00 Uhr.

Aus derzeit unbekannter Ursache kam ein alleinbeteiligter 24-jähriger Fahrer eines Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach. Hierbei wurde der Pkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

