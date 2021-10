Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer stürzte mit Fahrrad und verletzte sich

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Sonntag, 17. Oktober, um 14:50 Uhr, befuhr ein 56jähriger Mann aus Willich die Straße Niederheide in Willich-Schiefbahn. Aufgrund eines technischen Defektes an seinem Fahrrad betätigte er die Bremse und geriet dadurch ins Straucheln und stürzte. Dadurch zog er sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. / fd (878)

