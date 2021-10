Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 12:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Sittarder Straße/Oberrahser Straße/Am Petzenhof in Viersen-Rahser beim Abbiegen zu einem Verkehrsunfall. Eine 81jährige Frau aus Viersen befuhr mit ihrem PKW die Straße Am Petzenhof und wollte nach rechts auf die Sittarder Straße abbiegen. Eine 83jährige Frau aus Viersen wollte mit ihrem Rollator gerade im Kreuzungsbereich die Sittarder Straße überqueren. Sie kam dabei auf der Straße zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen gibt, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen./ fd (879)

