Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud/ Radfahrer stießen in der Travemünder Allee zusammen - Verursacher stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Lübeck (ots)

Am heutigen Morgen (06.10.2021) stießen zwei entgegenkommende Radfahrer auf der Parallelfahrbahn der Travemünder Allee zusammen. Ein 58-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Gegen 07:28 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad die Parallelfahrbahn der Travemünder Allee in Fahrtrichtung Israelsdorf. Zwischen den Einmündungen Eckenerstraße und Zeppelinstraße schlief er bisherigen Erkenntnissen zufolge ein und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem in Richtung Innenstadt radelnden 58-jährigen Geschädigten zusammen, der zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Aufgrund seiner Benommenheit und unsicheren Motorik, wurde durch die eingesetzten Beamten des 3. Polizeireviers der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums angenommen. Dieser bestätigte sich nach einem Drogenvortest. Deswegen wurde dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines auffällig anhaltenden betäubten Zustandes, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an eine RTW-Besatzung übergeben. Diese brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell