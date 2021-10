Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Vorfahrt missachtet - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montagmorgen bog eine 33-jährige Autofahrerin aus Kaldenkirchen gegen 06.15 Uhr von der Autobahn 61 an der Ausfahrt Viersen-Dülken nach rechts in Richtung Viersen ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten Radfahrers. Der 23 Jahre alte Viersener war möglicherweise ohne Licht in Richtung Dülken unterwegs. Er wurde bei dem Unfall verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich über die 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /wg (883)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell