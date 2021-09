Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verdächtiger nach Flucht zu Fuß gefasst und festgenommen

29-Jähriger übernachtet in unverschlossenen Autos

Höxter (ots)

Die ungewöhnliche Geschichte begann mit einem Blick auf einen Überwachungsmonitor: Eine Kamera hatte in einem Carport an der Augustastraße in Höxter-Lüchtringen aufgezeichnet, wie sich am Donnerstag, 23. September, gegen 3:40 Uhr eine unbekannte Person an einem abgestellten Fahrzeug zu schaffen machte. Der Mann hatte an am Griff der Fahrertür gezogen. Als er feststellte, dass die Tür verschlossen war, entfernte er sich wieder.

Die umgehend herbeigerufene Polizei war schnell zur Stelle und fahndete in der Umgebung nach dem Unbekannten. In der Allenbergstraße stieß die Streife auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Als er angesprochen wurde, warf der Gesuchte seinen Rucksack weg und versuchte zu Fuß zu fliehen. In der Straße "Am Haarborn/Drosselweg" konnte er aber eingeholt und festgesetzt werden.

Die anschließende Durchsuchung förderte bei ihm zahlreiche Gegenstände zu Tage, die womöglich aus verschiedenen Diebstählen aus Fahrzeugen stammen. Darunter Sonnenbrillen, Zigaretten und Kleingeld. Auch ein Päckchen Marihuana wurde gefunden.

Da die Identität des Mannes vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurde er mit zur Polizeiwache Höxter genommen. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 29-Jährigen handelt, der ursprünglich aus Algerien stammt, über verschiedene Länder nach Deutschland gelangt ist und sich zuletzt wohl im Bereich Holzminden aufgehalten hat.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben noch weitere Überraschungen: Nach eigenen Angaben habe der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, in den vergangenen Tagen in verschiedenen Autos übernachtet.

Dazu habe er in Höxter und umliegenden Ortsteilen gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht, um darin zu nächtigen. Dabei nahm er diverse Kleinteile an sich, die er in den Fahrzeugen vorfand. Bisher konnten nicht alle gefundenen Gegenstände ihren Besitzern zugeordnet werden, sie wurden bei der Polizei asserviert. Wer zum Beispiel eine Sonnenbrille vermisst, die womöglich aus einem Fahrzeug in Höxter und Umgebung verschwunden ist, sollte sich bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0 melden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeidienststelle verlassen.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei Höxter Fahrzeughalter daran, dass abgestellte Fahrzeuge grundsätzlich verschlossen sein sollten. Laut Straßenverkehrsordnung ist der Benutzer beim Verlassen eines Kraftfahrzeuges verpflichtet, es gegen unbefugte Benutzung zu sichern. Ein Verstoß kann mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet werden. /nig

