Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorrad fährt auf Auto auf

Bad Driburg (ots)

Ein 68-jähriger Motorradfahrer und seine 63-jährige Mitfahrerin sind am Freitag, 24. September, bei einem Unfall in Bad Driburg verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr, als ein Skoda-Fahrer zunächst den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Dringenberger Straße stadtauswärts befuhr. In Höhe der Einmündung der Straße "Am Katzohlbach" wollte der 82-jährige Skoda-Fahrer nach rechts abbiegen und bremste dazu ab. Das bemerkte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer allerdings nicht rechtzeitig, musste eine Vollbremsung vornehmen und kam dadurch zu Fall.

Das BMW-Motorrad rutschte dabei gegen das Auto, die beiden Personen auf dem Motorrad verletzten sich und mussten anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell