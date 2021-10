Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Wer vom rechten Weg abkommt - geht baden

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Dass es - nicht nur im übertragenen Sinne - sehr gut ist, nicht vom rechten Weg abzukommen, hat ein Dieb (34, Deutscher aus Nettetal) in Kaldenkirchen am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr erfahren.

Er war über den Zaun in einen Garten an der Gartenstraße geklettert, hatte dort die Tür eines Gartenhauses geöffnet und einen Koffer mit Werkzeug und eine Taschenlampe entwendet. Kurz bevor er den Zaun wieder erreichte, über den er das Grundstück verlassen wollte, musste er noch an einem Teich vorbei. Er kam im Dunkeln vom Weg ab und stürzte in den Teich.

Dieses Geräusch wiederum weckte den Hausbesitzer. Er lief in den Garten, packte den tropfenden Dieb und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. /hei (888)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell