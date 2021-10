Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Höhe Hirschsprung - Streifvorgang im Begegnungsverkehr; Verursacher begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau]

Am 04.10.2021, gegen 16:15 Uhr kam es auf der B31 in Höhe des Hirschsprunges zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Der geschädigte 31-jährige Fahrzeugführer wartete im Anschluss an den Unfall auf einem Parkplatz auf den Unfallverursacher. Dieser fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

