Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Entsorgung von Kühlschränken im Altmetallcontainer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 02.10.2021, wurden in Neustadt bei einem ansässigen Fachhandel für Handwerksbedarf in der Gutachstraße verbotenerweise zwei Kühlschränke in einem Altmetallcontainer entsorgt. Durch die dort angebrachte Videoüberwachung konnte der Verantwortliche jedoch schnell ausfindig gemacht werden. Der Verantwortliche musste die Kühlschränke in der Folge eigenständig wieder abholen.

