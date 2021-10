Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Weingarten: Unfallflucht- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In Freiburg im Stadtteil Weingarten in der Krozinger Straße, Ecke Sulzburger Straße kam es am 04.10.2021 um 17:36 Uhr zu einem Autounfall. Ein VW-Fahrer soll nach aktuellem Ermittlungsstand einem BMW-Fahrer aufgefahren sein, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Unmittelbar nach dem Aufprall fuhr der VW-Fahrer in unbekannte Richtung davon. Der Sachschaden am geschädigten BMW beläuft sich nach aktuellen Kenntnissen auf 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Fahrers des VW beitragen könnten. Diese werden unter der Telefonnummer 0761/882-4421 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell