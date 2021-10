Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in Lagerhalle

Freiburg (ots)

Zu einem Schmorbrand im Technikraum einer Schopfheimer Firma kam es am Montag den 04.10.2021. Gegen 22:00 Uhr wurde der Brandalarm in der Straße 'An der Wiese' ausgelöst, die Feuerwehr Schopfheim war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Auslöser war ein bislang unbekannter technischer Defekt an einem Batterieschrank einer Solaranlage. Aufgrund der Löscharbeiten musste eine Lagerhalle der Firma vorrübergehend evakuiert werden. Personen wurden keine verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

tb/ab

