Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall und Fahrerflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 17.12.21, gg. 18.20 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw von einem Tankstellengelände auf die B31 ein, ohne die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße befindlichen Pkw-Fahrer zu gewähren. Der 51-jährige Fahrzeuglenker wurde genötigt, bis zum Stillstand abzubremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin fuhr dem stark abbremsenden Pkw auf. Durch den Aufprall zog sich der 51-Jährige Verletzungen im Bereich Kopf und Wirbelsäule zu und musste durch das DRK in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. An den verunfallten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell