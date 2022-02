Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt/Limburgerhof) Einbrecher im Fokus der Polizei

Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, im Zeitraum von 15:00 bis 20:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Scherpunktkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Insgesamt wurden hierbei mehrere Personen und Fahrzeuge kontrolliert, wobei kein Bezug zu Wohnungseinbrüchen festgestellt werden konnte. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 6 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. In einem weiteren Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, weil ein Kind ohne jegliche Sicherung in einem Fahrzeug befördert wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell