Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Dienstagnachmittag kam es um 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein 33-Jähriger, der in Richtung Windhauser Straße unterwegs war, hielt zunächst mit seinem Skoda vor einer Ampel in der Hansastraße. Im Gegenverkehr standen ebenfalls mehrere Fahrzeuge vor der Rotlicht zeigenden Ampel. Als er bei Grünlicht wieder anfuhr, lief der 11-Jährige nach Zeugenangaben vom linken Gehwegrand auf die Fahrbahn und zwischen den anfahrenden Fahrzeugen des Gegenverkehrs hindurch, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Skoda-Fahrer konnte den Jungen erst im letzten Moment sehen. Er bremste, konnte aber einen Anprall des 11-Jährigen an den PKW nicht mehr verhindern. Der Junge wurde leicht verletzt.

