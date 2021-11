Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kraftstoffdiebstähle in Olpe, Drolshagen und Wenden

Kreisgebiet (ots)

Olpe / Drolshagen / Wenden - Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen waren Kraftstoffdiebe in den Industriegebieten Hüppcherhammer, Scheda und der Papiermacherstraße in Gerlingen unterwegs. Aus einem VW Golf in Hüppcherhammer wurden zirka 20 Liter Kraftstoff entwendet. In Scheda wurden die Tanks von zwei Sattelzugmaschinen vollständig geleert. Außerdem wurde aus einer der Sattelzugmaschinen zusätzlich AdBlue abgezapft. Im Rahmen der Spurensuche vor Ort wurde Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. In Gerlingen erbeuteten die Täter ebenfalls aus zwei Sattelzugmaschinen insgesamt zirka 1.000 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

