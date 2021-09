Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Scheibe an Pkw eingeschlagen

Welver (ots)

Am Montag, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:20 Uhr wurde auf dem Lehrerparkplatz einer Schule an der Straße "Im Hagen" die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter 02922-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell