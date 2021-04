Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Diebstahl aus Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Ostertorplatz (al) Am Mittwochabend, 21.04.21 in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr verschafft sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, unverschlossenen Pkw. Er räumt darin befindliche Motorradkleidung auf die Straße und entwendet eine Motorradjacke. Wer Angaben zum Sachverhalt oder dem möglichen Täter machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

