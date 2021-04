Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Wie gestern bei der Polizei bekannt wurde, erschlichen sich falsche Wasserwerker am 19.04.2021 Zutritt in die Wohnung eines älteren Ehepaares in der Elzer Straße und entwendeten dabei einen hohen dreistelligen Geldbetrag.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge klingelte am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ein Mann bei den Senioren und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs erlangte er Zutritt in die Wohnung, wo er in der Küche sowie im Badzimmer an den Wasserleitungen herumhantierte. Zwischenzeitlich erschien ein weiterer Unbekannter in der Wohnung. Vermutlich dieser Mann stieß in einem der Zimmer auf Bargeld und entwendete dieses. Lediglich zu dem Täter, der an der Tür klingelte, liegt eine grobe Beschreibung vor. Der Mann soll um die 40 Jahre alt sein und war mit einer Lederjacke und einer Mütze bekleidet.

Der Tatort befindet sich in der Elzer Straße im Nahbereich zur Einmündung Maschstraße.

Zeugen, die eventuell sachdienliche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hildesheim wiederholt darum, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Handwerkern sollte man nur Zutritt gewähren, sofern sie selbst bestellt oder z.B. über die Hausverwaltung angekündigt worden sind. Im Zweifelsfall sollte die Polizei kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell