Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Motorradunfall Weinberg

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Nette (web) - Am gestrigen Dienstag, gegen 18:00 Uhr, kam es auf dem Netter Weinberg entlang der B 243 erneut zu einem schweren Kradunfall.

Eine 17jährige Frau aus der Region Hannover hatte den Weinberg in Rtg. Nette befahren und wollte, wie bei den Motorradfahrern üblich, an einer Einmündung kurz vor der Ortschaft Nette mit dem Krad (125iger Yamaha) wenden, um zurück in Richtung Restaurant Weinberg zu fahren.

Zeitgleich fuhr ein 19jähriger Kradfahrer aus Braunschweig mit seinem Krad (BMW) vom Weinberg kommend in Rtg. Nette. Die junge Frau aus der Region Hannover übersah beim Wenden den Mann aus Braunschweig, so dass es zum Zusammenstoß der Motorräder kam. Bei dem Unfall wurden beide Kräder beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Hildesheimer Krankenhäuser eingeliefert. Neben zwei Fahrzeugen der Bad Salzdetfurther Polizei waren auch zwei Rettungswagen und die ehrenamtlichen Helfer der "Freiwilligen Feuerwehr Nette" vor Ort. Die B243 musste für ca. 60 Minuten gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell