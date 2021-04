Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Hildesheim// Geschädigter durch Knallgeräusch aufgeschreckt// Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ALFELD-(kri)-Unbekannte Täter haben am Samstag, 17.04.2021, kurz vor 22:00 Uhr ein Fenster eines Wohnwagens, der auf einer Grünfläche in Alfeld, OT Föhrste steht, vermutlich mit einem Luftgewehr oder einer Softairwaffe beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der 46-jährige Mann zu der oben genannten Zeit in seinem Wohnwagen aufgehalten, plötzlich ein Knallgeräusch gehört und sei aus dem Anhänger gelaufen. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch einen Pkw wegfahren sehen. Er informierte die Alfelder Polizei, die umgehend die Grünfläche aufsuchte und sich nach Schilderung des Sachverhaltes den Wohnwagen genau anschaute. Bei der Spurensuche konnten die Beamten ein Loch in einem Kunststofffenster feststellen. Dabei wurde nur das äußere Fenster der Doppelverglasung beschädigt.

Im November letzten Jahres gab es bereits einen ähnlichen Vorfall, bei dem acht Löcher an der Außenfassade des Wohnwagens festgestellt wurden. Ein Tatverdächtiger hierzu konnte nicht ermittelt werden.

Die Sachbearbeiter ermitteln in alle Richtungen und prüfen einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Außerdem wird der Abstellort des Wohnwagens verstärkt in die Streifentätigkeit der Polizei einbezogen.

Zeugen, die zu der Sachbeschädigung Hinweise geben können oder der Fahrer des Pkw, der als Zeuge in Betracht kommen könnte, mögen sich bitte mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-115 in Verbindung setzen.

