Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verursacher einer Ruhestörung bedroht eingesetzte Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) In der Nacht zum 20.04.2021 kam es in der Martin-Luther-Straße in Hildesheim zu einem Einsatz wegen ruhestörenden Lärms. Dabei wurde den eingesetzten Beamtinnen und Beamten durch den 31-jährigen Verursacher Gewalt angedroht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Den Ermittlungen zufolge wurde der Polizei gegen 00:50 Uhr eine Ruhestörung in Form von lauter Musik und Geschrei in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Der Sachverhalt bestätigte sich anschließend. Bereits im Eingangsbereich des Hauses konnten die Beamten laute Musik vernehmen. Der Verursacher hielt sich im Hausflur vor seiner Wohnung auf. Nach einem kurzen Wortwechsel begab sich der 31-jährige wieder in seine Wohnung, schloss die Tür und kündigte an, die Beamten zu köpfen und sie mit siedendem Wasser zu übergießen. In seiner Wohnung warf er anschließend offenbar mit Gegenständen herum. Den Aufforderungen, die Nachtruhe einzuhalten kam der Mann nicht nach, sondern wiederholte seine Drohungen gegenüber den Beamten, sollten diese die Wohnung betreten.

Aufgrund des Aggressionspotenzials des Verursachers wurden weitere Streifenbesatzungen zum Einsatzort beordert. Da sich der 31-jährige weiterhin weigerte, die Wohnungstür zu öffnen, erfolgte eine gewaltfreie Öffnung der Tür durch die Polizei. Im Inneren trafen die Beamten auf den Verursacher, der einen Gegenstand in der Hand hielt, den er nach Aufforderung fallen ließ. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein Beil. Der Anweisung sich hinzulegen, kam der 31-jährige jedoch nicht nach, weshalb er durch die Polizei zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert wurde. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der Mann aktiv.

In der Küche seiner Wohnung wurden auf dem eingeschalteten Herd zwei Töpfe mit kochendem Wasser festgestellt. Zudem stand neben dem Herd ein Eimer, der mit heißem, dampfenden Wasser gefüllt war. Im Wohnzimmer stießen die Beamten auf eine geringe Menge Drogen, die beschlagnahmt wurden.

Der weiterhin aggressive und unkooperative Verursacher wurde einer Gewahrsamszelle zugeführt. Auch hier zeigte sich der Mann uneinsichtig und stieß Beleidigungen in Richtung der Polizeibeamten aus.

Am Vormittag des 20.04.2021 ordnete eine Richterin einen mehrtägigen Langzeitgewahrsam für den 31-jährigen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell