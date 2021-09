Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Lippstadt (ots)

Am Freitag wurde eine Seniorin Opfer eines dreisten Trickdiebstahls. Unter dem Vorwand des Überprüfens eines möglichen Wasserschadens verschafften sich zwei Männer Zugang in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Durch die offen stehende Wohnungstür drang mindestens eine weitere Person in die Wohnung der Seniorin ein und entwendete dort u. a. Bargeld und die Bankkarte.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine Ihnen unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Rufen Sie bei Firmen zurück und lassen Sie den Ausweis zeigen, wenn Sie sich nicht sicher sind.

- Informieren Sie Ihre Eltern oder Verwandten über diese Vorgehensweise.

- Falls noch Zweifel bestehen, informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell