Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Streit

Wickede (ots)

Am Sonntag, gegen 19:20 Uhr, ist es an der Straße Am Hövelwald zu einem Streit gekommen. Zwei Männer, 29 und 36 Jahre alt, waren in einem Garten aufgrund aufsteigenden Qualms von Rauchwaren aneinander geraten. Es kam zu einer Rangelei, bei der weitere Anwohner hinzukamen. Drei Personen wurden mit Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Da sich beide Seiten gegenseitig beschuldigen, sucht die Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 nach Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell