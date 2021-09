Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Unfall

Möhnesee (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntag, gegen 15:20 Uhr, auf dem Südlicher Randweg gekommen. Ein 36-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Pedelec in Richtung des Hevedamms unterwegs. Nach Zeugenaussagen übersah er durch Ablenkung einen ihm entgegen kommenden 71-jährigen Radfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Soester stürzte und wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Der Warsteiner kam mit leichten Verletzungen davon. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell