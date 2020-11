Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Streife findet vermisste 65-Jährige im Wald

KasselKassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Die vermisste 65-jährige Erika B. aus Wolfhagen ist wieder da. Bei der am heutigen Dienstagmorgen fortgesetzten Suche konnte sie gegen 08:30 Uhr im Waldstück, etwa 2 Kilometer vom Sportplatz Altenhasungen entfernt, von einer Polizeistreife aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 65-Jährigen unterkühlt und hat eine leichte Verletzung am Fuß, weshalb sie nun von einem angeforderten Rettungswagen medizinisch versorgt wird.

Erika B. war der Polizei gestern Abend als vermisst gemeldet worden. Wie sie einer Bekannten noch telefonisch mitgeteilt hatte, hatte sie sich offenbar bei einem Spaziergang im Wald verlaufen und am Fuß verletzt. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Abend und in der Nacht sowie eine Öffentlichkeitsfahndung waren zunächst erfolglos verlaufen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 65-Jährigen unterstützt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell