POL-KS: VW Kastenwagen bei Firmeneinbrüchen gestohlen; Fahrzeug in der Nordstadt aufgefunden: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen und -Nord:

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Samstag in der Kasseler Lilienthalstraße in zwei Firmen ein. Nachdem sich der Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür sowie ein Rolltor Zutritt verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Räume und Schränke nach Wertsachen. Neben einer geringen Menge Bargeld, einem Fahrrad und einem Kasten Bier entwendete der Täter auch einen weißen VW T5. Die durch die Polizei umgehend eingeleitete Fahndung führte am gestrigen Sonntagmittag zum Auffinden des abgestellten Fahrzeugs in der Kasseler Nordstadt. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können.

Durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit der beiden Einbrüche nahe des Bettenhäuser Bahnhofs inzwischen recht genau eingrenzen. Demnach hatte der Täter in der Nacht zum Samstag zwischen 03:15 Uhr und 03:30 Uhr agiert. Mit seinem brachialen Vorgehen richtete er an den beiden Firmengebäuden, ein Metallverarbeitungsbetrieb und eine Fahrzeugbaufirma, einen Gesamtschaden von rund 1.000 Euro an. Die Aufzeichnung zeigt einen 25 bis 40 Jahre alten und 1,75 bis 1,85 Meter großen Mann mit einer hellen Mütze und einem Mundschutz, der eine dunkle knielange Jacke und eine helle Hose trug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lud der Täter seine Beute in den vorgefundenen VW Firmenwagen und flüchtete damit anschließend vom Tatort.

Der gestohlene T5 konnte am gestrigen Sonntagmittag in der Kasseler Friedrich-Wöhler-Straße aufgefunden werden. Von dem Schlüssel des sichergestellten Kastenwagens fehlt weiterhin jede Spur.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort oder im Bereich des Auffindeorts in der Kasseler Nordstadt gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

