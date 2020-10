Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit Linienbus - Raub auf Tankstelle - Radarkontrolle am Reiterhof

Koblenz (ots)

Unfall mit Linienbus in Koblenz Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am gestrigen Donnerstag, 01.10.2020 gegen 07.00 Uhr den Berliner Ring in Richtung Simmerner Straße. An der Einmündung musste dieser verkehrsbedingt hinter einem Sprinter anhalten. Der Transporter fuhr an, bremste aber dann vor der Einmündung abrupt ab, worauf der ihm folgende Busfahrer eine Notbremsung einleiten musste. Durch die Bremsung bedingt, zogen sich sechs der Businsassen leichtere Verletzungen zu. Da keinerlei Angaben zu dem Sprinter gemacht werden konnten, bittet die Polizei Koblenz um entsprechende Zeugenhinweise. Telefon: 0261-1030.

Raubüberfall auf Tankstelle Am Freitag, 02.10.2020, 00.28 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die Aral-Tankstelle in der Römerstraße in Koblenz und bedrohte die Angestellte. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er diese zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem ihm ein geringerer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, floh er in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, dunkle Hautfarbe, roter Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift, dunkle Schuhe, dunkler Schal. Dieser sprach hochdeutsch und führte einen hellen Rucksack mit sich. Die Polizei fragt:

- Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben? - Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? - Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261-1032690.

Radarkontrolle am Reiterhof in Koblenz Am Donnerstag, 01.10.2020 wurde zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr eine Radarkontrolle im 70 km/h-Bereich am Reiterhof an der L 52, in Fahrtrichtung Wolken durchgeführt. Rund 1100 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Kontrollstelle. Es kam zu 181 Beanstandungen. 141 Verwarnungen, 40 Owi-Anzeigen. Drei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, darunter der "Tagesschnellste", der dort mit 161 Km/h !!! unterwegs war.

