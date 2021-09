Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrere Autos beschädigt

Soest (ots)

Im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 12:45 Uhr sind am Sonntag mehrere Autos an der Niederbergheimer Straße beschädigt worden. Unbekannte Täter zerkratzten mit die Beifahrerseite von fünf Fahrzeugen, die am Straßenrand abgestellt waren. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell