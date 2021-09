Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Apotheke

Werl (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr bis Montag, 07:40 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Apotheke an der Rustigestraße ein. Aus der Apotheke wurden u. a. Bargeld und Medikamente entwendet. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise unter 02922-91000. (we)

