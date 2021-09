Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Tresor aufgefunden

Werl (ots)

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr schoben eine männliche und eine weibliche Person ein Fahrrad auf ein Schulgelände am Kucklermühlenweg. Auf dem Fahrrad wurde ein Tresor transportiert. Dieser Tresor wurde anschließend auf dem Schulgelände auf den Boden geworfen. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise zu den beiden Personen und zur Herkunft des Tresors unter 02922-91000. (we)

