Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufgefahren und schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 07:50 Uhr befuhr eine 17-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem Kraftrad die Stirper Warte. Den am Ortseingang stockenden Verkehr bemerkte die 17-Jährige zu spät und sie fuhr dann auf den Pkw einer 41-jährigen Frau aus Rüthen auf. Dabei wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. (we)

