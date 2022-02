Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfallflucht - verletzte Rollerfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine Motorrollerfahrerin die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Einmündung zur Friederich-Ebert-Straße wurde diese von einem weißen Kombi überholt, der sodann vor der Rollerfahrerin so eng einscherte, dass diese abbremsen musste und stürzte. Der PKW entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Verletzungsbedingt wurde die Rollerfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Personen, die Angaben zum PKW oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

