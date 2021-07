Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Junge Fahrer - Verkehrsunfall im Wohngebiet mit zwei Verletzten

Salmtal (ots)

Am 08.07.2021 gegen 21:10 Uhr kam es in Salmtal zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei junge Fahrzeugführer verletzt wurden. Der Unfallverursacher missachtete dabei in einem Wohngebiet im Einmündungsbereich "Vor den Gruben" zur K 40 die Vorfahrt des Bevorrechtigen. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß der zwei Kleinwagen, welche jeweils mit einer Person besetzt waren. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Wittlich verbracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Salmtal, der Rettungsdienst und Notarzt vom Christoph 10 sowie die Polizei Wittlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell